Nobel defende manipulação genética, mas traça linha vermelha com humanos

Acredita que as pessoas comuns têm a mensagem errada sobre os OGM?

Sim, porque o Greenpeace tem sido muito eficaz. Sabe tão bem quanto eu, assim como qualquer político, que quando se assustam as pessoas e se promete salvá-las, eles são eleitos e ganham poder político. Depois é muito difícil dizer às mesmas pessoas que estão com medo que, bem, não precisavam ficar assustadas com isso.

Como reagem as pessoas quando explica o efeito dos OGM?

Fui recentemente a uma escola conversar com um grupo de crianças de 11 e 12 anos sobre OGM. Todos foram informados pelo professor que deveriam escrever-me depois sobre o que achavam de tudo isto.

Houve duas respostas interessantes. Primeiro, muitos disseram que esta foi a primeira vez que sentiram que estavam a falar com eles como se fossem adultos. Os professores obviamente não tratam essas crianças como outros adultos. Mas o melhor veio de uma menina, que disse que depois de me ouvir conversou com os pais, que eram anti-OGM, e eles mudaram de opinião.

Pode explicar também a quem nos ouve e lê, em um minuto, o que são OGM?



Se tem um carro com sistema GPS, que é apenas um pequeno dispositivo, e se deseja colocar esse sistema GPS no carro novo que acabou de comprar, basicamente desconecta e conecta novamente. Esse é o método OGM.

Extraímos um gene que queremos porque é bom, faz algo útil. Podemos retirá-lo de uma planta e conectá-lo a outra. Esse é o método OGM.