Três meses de IVA Zero. Cabaz de alimentos desceu mais de 40% e não voltou a subir

O cabaz com IVA Zero faz esta terça-feira três meses, após ter entrado em vigor a 18 de abril. Nos primeiros meses de 2023, a tendência no preço dos alimentos era de subidas e descidas constantes, mas após a aplicação da medida que retirou o IVA a 46 tipos de produtos, os preços estabilizaram.

Três meses depois da aplicação da medida, o custo total do cabaz da Renascença caiu 44%. Um conjunto de 60 alimentos que, a 17 de abril, custava cerca de 250 euros, hoje custa pouco mais de 180.



O preço mais baixo deste cabaz desde aplicação da medida registou-se a 19 de abril, no dia a seguir à entrada em vigor do IVA Zero. Nessa semana, os 60 produtos em causa tiveram o custo total de 151,27 euros. O cabaz aumentou 20% desde então, mas o preço manteve-se sempre regular, rondando os 170 a 180 euros.