Conselho das Finanças Públicas prevê inflação nos 6% e PIB a crescer 1,2% este ano

A inflação deverá ficar este ano nos 6%, com a economia a crescer 1,2%, segundo números avançados esta terça-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que anuncia ainda que o défice no último ano terá ficado nos 0,5%.

O organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral atualizou as projeções e afasta um cenário de recessão este ano. O crescimento mantém-se nos 1,2%, o que significa uma forte desaceleração, sendo que a inflação foi revista em alta, para 6%.

O crescimento previsto pelo CFP aproxima-se das previsões do Governo, que aponta para um crescimento do PIB de 1,3% em 2023.

Segundo o Conselho das Finanças, este forte abrandamento é uma consequência da acentuada desaceleração do consumo, do arrefecimento do investimento, e da moderação das exportações.

A inflação persistente e o agravamento das condições de financiamento afetam o poder de compra e adiam o investimento por parte das empresas.

O relatório “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027”, publicado esta terça-feira, aponta ainda para a subida da taxa de desemprego este ano, para 6,4%, com um recuo previsto só em 2025.

Os riscos e a “elevada incerteza” persistem neste cenário, sobretudo devido à guerra na Ucrânia. O documento sublinha ainda que estas contas foram concluídas “antes dos recentes desenvolvimentos em instituições bancárias nos EUA (Estados Unidos da América) e Suíça”, nomeadamente a falência dos bancos norte-americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank e o colapso em bolsa do Crédit Suisse.