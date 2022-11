Crise energética. Futebol português não pensa em acabar com jogos à noite

Numa altura em que todo o mundo se debate com constrangimentos no acesso à energia, a fatura dos clubes de futebol em Portugal só tem uma tendência, nos últimos meses, a de crescimento. Pelo menos duas vezes mais, na maior parte dos casos, mas muitas vezes o valor é agora três vezes superior. Mesmo com a introdução de poupanças no uso e com a troca de equipamentos por outros mais eficientes.

A dimensão do clube conta para o tamanho do aumento dos custos. No caso de um grande clube, como o FC Porto, a fatura passou de 1,2 milhões para três milhões, e num clube como o histórico Belenenses a conta da luz passou de repente de quatro mil euros para 18 mil euros.

No caso do clube do Restelo, se a fatura se mantiver igual até ao fim da época valeria cerca de um terço dos 600 mil euros orçamentados para o plantel da equipa principal.

E se num dos três grandes a subida destes custos se acomoda no orçamento com alguma facilidade - no caso dos dragões o peso no orçamento global passa de 0,5% para 1,5% - há outros casos como o da Oliveirense, clube icónico do hóquei em patins e basquetebol, em que as consequências são muito mais palpáveis.