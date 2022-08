Presidente da Agros: "Paradigma do leite excessivamente barato acabou"

O presidente da Agros bate constantemente na mesma tecla: se nada for feito, o processo de desaparecimento do setor leiteiro em Portugal, como o conhecemos, pode ser uma realidade a curto/médio prazo.

A Agros é uma união de cooperativas leiteiras e o rosto de 44 cooperativas de Entre o Douro, Minho e Trás-os-Montes, com aproximadamente 900 produtores de leite. Nos últimos dois anos, Idalino Leão diz que quase 300 explorações foram encerradas. E a erosão continua.

O risco de Portugal não ter leite nacional nas prateleiras dos supermercados é real, mas, para que isso não suceda, o líder da Agros diz que os preços têm de subir. Para o consumidor também. Isto porque, acredita, o tempo do leite barato chegou ao fim.

"O preço do litro de leite, que dá para alimentar uma família média de quatro pessoas por dia, é mais barato do que um café. E, em média, os portugueses tomam dois ou três cafés por dia. Eu acho que isso nos devia fazer pensar a todos", crítica Idalino Leão.



Que impacto está a ter a inflação na produção de leite em Portugal?

Mais do que a inflação, que está a ter um impacto negativo sobre a produção leite nacional, são as sucessivas crises que a fileira está a ter nos últimos dois anos, nomeadamente a seca, alguma especulação associada também com o aumento geral dos custos e fatores de produção, e para terminar a guerra e todas as consequências que daí advieram.

De tal forma que os principais fatores de produção do nosso setor, os adubos, as rações, o gasóleo, a eletricidade, estão completamente descontrolados numa escala muito, muito acelerada e que está a causar o desespero no setor primário, em particular no setor leiteiro, porque apesar do preço pago ao produtor ter subido, não tem acompanhado o mesmo ritmo do preço destes fatores de produção.

Portanto, segundo o que diz, não é só a questão da inflação que que está a pesar sobre os produtores de leite, mas um conjunto diverso de fatores... Se compararmos com o período antes do início da guerra na Ucrânia, ou seja, fevereiro deste ano, quão mais caro é agora produzir o litro de leite?

Posso dizer que, neste momento, é mais caro em cerca de 50% produzir um litro de leite do que era no período homólogo. O preço do leite subiu à volta de 18 a 20%. Como é fácil de perceber, nós temos aqui um défice que não foi colmatado e obviamente que o preço do leite vai ter que subir ao produtor de forma a ser sustentável.