"Não conseguimos construir casas para os portugueses. Preço vai continuar a subir"

O aumento do preço das matérias-primas, que já vinha da época pandémica, mas que se agravou com a guerra na Ucrânia − e que pode chegar aos 58% − foi só o último fator a levar os promotores imobiliários a pôr as mãos na cabeça e a lançar o aviso em jeito de lamento: “Nós, os promotores imobiliários, não conseguimos construir casas para os portugueses”.

Quem o diz é o presidente do Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), Hugo Santos Ferreira. “Não estamos a conseguir e não é de agora. Já não estamos a conseguir há muito tempo. Por isso é que os portugueses não conseguem ter casa. Nós não conseguimos ter mais habitação para a quantidade de procura que existe, neste momento”, acrescenta.

Em declarações à Renascença, o mesmo líder associativo revela também que, com a subida dos custos, há promotores que estão a pagar o sinal em dobro aos compradores que não aceitam rever o preço em alta das casas que tinham adquirido.

Hugo Santos Ferreira explica que o aumento do custo das matérias-primas e o consequente aumento do preço de construção “é hoje um dos maiores desafios que todo o setor imobiliário enfrenta num cenário de pós-pandemia”, porque impacta diretamente no preço da casa que os portugueses podem pagar.