Macron quer limitar salários milionários. Faz sentido fazê-lo em Portugal?

Argumenta que se, por exemplo, Ronaldo e Messi ganhassem metade do que auferem, o seu desempenho seria igual. O mesmo acontece no mundo automóvel com Carlos Tavares. “Se recebesse dois ou três milhões de euros, o incentivo para ter o mesmo desempenho era o mesmo”, reflete.

Paes Mamede diz que esta não é uma discussão para se ter à escala nacional.

“É uma questão do mundo. Nós estamos a viver com níveis de desigualdade na distribuição dos rendimentos e, em particular, dos rendimentos do trabalho que se está a aproximar do início do século XX, e isso é insustentável”, remata.