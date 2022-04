Como vai o Governo combater a subida dos preços sem criar uma espiral recessiva?

Ricardo Cabral, por outro lado, não podia estar em maior desacordo com os que defendem que o aumento de salários e rendimentos das famílias pode levar a uma espiral recessiva.

“Não acho, porque o que estamos a sofrer é um choque muito pontual, em setores específicos. É um choque de oferta, no setor energético, e o impacto é muito significativo. A União Europeia está a gastar uma percentagem muito grande do seu rendimento com energia aos preços atuais”, começa por explicar.

Um segundo choque, esclarece, é no valor dos bens alimentares e dos fertilizantes. “São bens utilizados na cadeia produtiva e que são muito importantes para a atividade económica. São bens sobre os quais as famílias têm pouca flexibilidade, porque são essenciais. Se o preço aumentar muito, as famílias vão passar a gastar uma parte significativa do rendimento nesses bens. Se isso acontece vão ficar com menos rendimentos para gastar noutros bens e serviços produzidos na economia portuguesa”, conclui.