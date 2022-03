Azeite vai ficar mais caro

Apoios precisam-se

Também o presidente da Associação dos Produtores em Manutenção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro perspetiva que, “se isto não se alterar, se não houver apoios por parte do Governo e da União Europeia, esta campanha que agora se inicia de trabalhos agrícolas irá ter custos extremamente elevados e que vão ter que se refletir no preço final do produto, no final do ano”.

E, por isso, para atenuar um pouco os efeitos da guerra no setor, o responsável sugere medidas concretas que devem passar pela “diminuição da carga tributária, quando os combustíveis estão a aumentar, e pela isenção da Segurança Social, quando há problemas de produtividade”.

“Nós precisamos que o Governo tome medidas decisivas e que sejam eficazes e de fácil aplicação”, sublinha, lembrando que “a principal atividade económica de Trás-os-Montes e Alto Douro é a agricultura”.

“É com grande preocupação que vejo este momento. No concelho de Mirandela, num ano em que não há azeite, os comércios e as lojas não vendem”, exemplifica.