CEO da Endesa: "Estados habituaram-se a ir pastar na seara da energia para ter uma coleta fiscal brutal"

Ao nível das políticas energéticas europeias teremos outros impactos a desenvolver a médio e longo prazo decorrentes de termos recordado a necessidade de acautelar a segurança e a fiabilidade do abastecimento energético da Europa.

Põe a tónica na necessidade de recorrer mais à eletricidade e menos ao gás natural e petróleo, mas essa transição ocorrerá a tempo de que não haver disrupções?

Ela tem sido feita, mas Roma e Pavia não se fizeram num dia. Estamos num desafio já decorrente da transição energética e descarbonização. Estamos numa trajetória de redirecionar os consumos para a eletricidade, veja-se a importância e dimensão da questão da mobilidade.

Veja-se ainda para a ênfase que a União Europeia faz no documento que publicou no passado dia 8 de março, no qual dá prioridade a climatizar as casas com recurso a bombas de calor, ao invés dos aquecimentos a gás.

O processo está em curso, vai prosseguir, tenderá a acelerar e intensificar e há um acompanhamento gradual que cabe aos responsáveis políticos e às empresas de que esta mudança seja suportada tecnicamente e de forma gradual, com o reforço de redes elétricas, no colocar mais flexibilidade e inteligência na forma como as redes elétricas são operadas e aproveitadas.

É um puzzle que não se ajusta de um dia para o outro, demorará bastante tempo, mas é claramente a tendência.

A possibilidade de colapso no abastecimento de energia na Europa é real com o conflito a Leste?

Temos Europa e temos Europa. Para países como as repúblicas bálticas, a Alemanha, a Polónia, a Roménia, a Hungria, a Bulgária − que estão mais penduradas no gás proveniente da Rússia − há um melindre maior em termos de risco de alguma perturbação física e escassez do que países como nós ou a Espanha que temos a possibilidade de receber gás natural de múltiplas fontes, através dos terminais de regaseificação.

Em geral, com a tendência para as temperaturas se moderarem com o fim do Inverno e o início da Primavera que tem muito reflexo no consumo de gás natural, e se não tivermos mais um acontecimento qualquer disruptivo e muito radical...