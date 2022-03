Qual tem sido a aposta de Portugal na Defesa?

A proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi chumbada na generalidade em outubro do ano passado, previa um gasto de 2.451,3 milhões de euros com o setor da Defesa Nacional, ou seja, mais 28,5 milhões que no ano anterior.



Se recuarmos no tempo, percebemos que, em três anos, a verba atribuída a este setor aumentou em 83,9 milhões: 2019- 2.338,9% ; 2020- 2.445,7% ; 2021-2.422,8%.

No último ano - e por ramos da Defesa - a maior fatia de despesa consolidada foi atribuída ao Exército (ramo com mais meios e valências espalhadas territorialmente e frequentemente envolvido em missões no estrangeiro) seguindo-se depois a Marinha e por fim a Força Aérea. A Despesa com pessoal representou 46,8% e para forças nacionais destacadas foram destinados 63 milhões de euros.

A Lei de Programação Militar (LPM) recebeu uma das maiores dotações orçamentais em 2021 com previsão de mais 21,3 milhões em 2022. A LPM define os investimentos no reequipamento das Forças Armadas até 2030 e é um dos capítulos que fez crescer a verba da Defesa no último Orçamento do Estado e muito previsivelmente no próximo.

2021 contou ainda com uma dotação para reformas e pensões mais reduzida que em 2020.

O investimento em Defesa “gera valor acrescentado na investigação, na indústria, na inovação e contribuirá para a recuperação, a renovação e a internacionalização da economia portuguesa”, lê-se no relatório que acompanhava a proposta do OE2022 que acrescentava ainda que “este investimento será crucial na projeção internacional do país, assegurando o cumprimento cabal das missões de paz e segurança internacionais, nomeadamente no quadro da ONU, da UE e da NATO”.

Na sequência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, admitiu já aumentar o Orçamento das Forças Armadas nos próximos anos, sublinhando que todos os países da NATO têm de reforçar o investimento militar.