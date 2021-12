Carros vão ter limitador de velocidade na UE. Evitará 25 mil mortes nas estradas?

O presidente desta associação, Adão Ferreira, diz que “tudo o que leve à diminuição das fatalidades são boas notícias”, e valoriza o trabalho feito pela indústria de componentes de automóvel, que garante, está sempre um passo à frente em termos de segurança.

Ainda assim, pede um equilíbrio entre a necessidade de garantir a segurança do condutor e a segurança do passageiro e dos utentes da estrada, e a premência de não violar a cibersegurança e o direito à privacidade. "Tem de haver uma garantia de que os dados são devidamente tratados, e que são confidenciais".

Já o presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, não está muito crente em relação à efetividade destes mecanismos de controlo. “Há carros que vão ultrapassar essa velocidade, porque vão enganar as autoridades, como acontece agora em relação aos catalisadores”.

“Estou convencido de que vai ser ultrapassado por diversas marcas das mais diversas maneiras”, afiança.

Ainda assim, acredita que a legislação vai no “sentido certíssimo” e lamenta que as autoridades não tenham avançado para a obrigatoriedade do “álcool teste antes de pôr o carro a trabalhar”, porque continua a ser pessoas sob o efeito de bebidas alcoólicas que acontecem os grandes acidentes e as mortes. “Tudo o que for para reduzir as mortes, estou de acordo”, remata.

Incógnitas

Mas este é um tema polariza bastante nas discussões. O AIV limita a velocidade e a própria ideia de limitadores de velocidade obrigatórios é algo a que muitos condutores se opõem.

Ainda assim há quem argumente que isso se deve ao desconhecimento do que o sistema em si é capaz de fazer.

"A maioria das pessoas deseja manter o limite de velocidade, mas precisa de ajuda para saber qual é o limite em cada uma das estradas. Estes sistemas irão ajudá-los a fazer isso", disse Matthew Avery, da Thatcham Research, uma organização que realiza testes em nome da indústria de seguros.