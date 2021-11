Programa do Governo levou 44 pessoas por mês a mudar do litoral para o interior

Mais de metade (56%) dos destinatários com processos de mobilidade baseados em trabalho por conta de outrem celebraram um contrato sem termo, sendo que 30% celebraram um contrato a termo certo e 14% um contrato a termo incerto. 59% dos candidatos com processos aprovados têm o ensino superior e mais de metade (51%) são jovens até aos 34 anos.

O ministério liderado por Ana Mendes Godinho acrescenta ainda que no âmbito do programa Regressar, a medida de apoio ao regresso de emigrantes, − que concede uma majoração de 25% do apoio base quando a atividade profissional se situe em território do interior (o apoio máximo passa de 7.021 euros para 7.679 euros caso o candidato se fixe em território do interior).

“Foram já aprovados 411 processos de mobilidade de pessoas que se fixaram em territórios do interior, sendo que estes processos abrangem um total de 995 pessoas (contando com os elementos do agregado familiar dos candidatos), e respeitam a majorações no valor de cerca de 260 mil euros”, avança fonte oficial do MTSS.