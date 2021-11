Recorde a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no encerramento da Web Summit

O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, admitiu que fazer a cimeira tecnológica em formato presencial não foi fácil, recordando que só no final de junho é que a organização recebeu mais orientações da Direção-Geral da Saúde para avançar com o evento.

A cimeira tecnológica foi marcada pela greve do Metro e pela manifestação dos motoristas TVDE no Parque das Nações, para exigir mais regulação no setor.