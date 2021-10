Pandora Papers. "Morais Sarmento e Manuel Pinho foram beneficiários do quadro legal que criaram"

O IRC tinha uma taxa de 5%, desapareceu a isenção do imposto de selo e de retenção na fonte. Continua a ser utilizada não com o volume de negócios do passado, e que lesou seriamente a Madeira, inflacionou o PIB regional e impediu que a região tivesse acesso privilegiado a fundos comunitários porque saiu do objetivo 1 das regiões ultraperiféricas da União Europeia e impossibilitou que através do orçamento de estado, através do fundo de coesão pudesse ser objeto de financiamento por esta via.

Desvirtuou a realidade?

E não é só isso. Esta situação não criou postos de trabalho significativos na Madeira. Não criou desenvolvimento regional. As nossas estatísticas estavam adulteradas. A Madeira nunca foi a região mais produtiva do país a seguir a Lisboa.

O que mudou então?

Devido a diversas investigações jornalísticas que foram feitas por uma televisão estatal na Alemanha, e imprensa especializada no Reino Unido e nos Estados Unidos que incidiram em casos concretos, alguns ligados ao crime organizado internacional.

Depois houve casos que denunciei de jogadores de futebol do Barcelona e do Real Madrid que faziam uma divisão do contrato desportivo, colocavam parte em direitos de imagem que depois triangulavam com empresas fictícias do offshore da Madeira, e quando o caso foi denunciado a própria fazenda em Espanha abriu processos a estas pessoas em concreto: como Xabi Alonso e Mascherano, e cada um deles através de um acordo com a autoridade tributária em Espanha pagou mais de um milhão de euros.