Falta de automóveis. Compra de carro novo pode demorar mais de um ano

E segue pormenorizando: “Um carro de 2016, compramo-lo em 2018, e hoje o mesmo modelo de 2016 está ao mesmo preço. É suposto os carros baixarem consoante os anos passam”.

A procura de carros usados podia ser boa para o negócio de um stand que se dedica àquele segmento, mas neste caso este diretor-financeiro diz que há falta de produto a preço competitivo.

O mesmo frisa que que, se a falta de oferta das marcas nos automóveis novos se mantiver, “não me surpreende que um carro usado com poucos quilómetros não possa valer mais do que um carro novo”.

No entanto, afirma, que não é crível que uma viatura com “40 ou 50 mil seja vendida mais caro do que um novo”.

No entanto, evidencia que este movimento faz com que “carros de poucos quilómetros passem a ser vistos mais ou menos como novos”.

“Uma pessoa se vir um carro novo de 30 mil euros, mas que tem dois anos de fila de espera, se calhar prefere pagar 32 ou 33 mil euros por um carro com 5 ou 6 mil quilómetros”, remata.