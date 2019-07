Museu Smithsonian quer adquirir desenhos de crianças migrantes para "criar sociedade mais humana"

No final de junho, uma equipa da Academia Americana de Pediatria (AAP) visitou a fronteira sul dos Estados Unidos, nomeadamente os centros de detenção e as instituições que acolhem temporariamente os migrantes que tentam entrar no país via México.

As conclusões foram claras: as condições são precárias e as crianças não deveriam passar sequer um minuto nestes locais. Esta notícia, contudo, não é sobre todo o relatório da AAP, mas sim sobre uma pequena mas emblemática parte dele.

Sara Goza, a presidente da associação, fotografou desenhos feitos por algumas crianças num centro humanitário da Igreja Católica americana, no Vale do Rio Grande, no Texas.

Os desenhos rapidamente se tornaram virais e simbólicos das difíceis condições que os migrantes encontram na chegada aos Estados Unidos: mostram grades, celas, pessoas deitadas no chão com cobertores e caras infelizes.