Vítimas silenciosas, testemunhas silenciadas. "As crianças são completamente esquecidas pelo Estado"

Aos 42 anos, Sónia é uma mulher “divertida, bem disposta, compreensiva e disponível”. É assim que se define e prefere começar a sua história pelo fim. O processo de recuperação foi longo e só dois anos depois de ter dado entrada numa casa de abrigo aceitou ajuda psicológica pela primeira vez.

Hoje deixa um conselho a todas as vítimas de violência doméstica que, como ela, passaram por um tormento que prefere não recordar em pormenor. "Não esperem esse tempo todo para aceitar a ajuda de alguém especializado para desconstruir toda essa fase. Não queiram fazer tudo sozinhas. É importante que isso aconteça o mais cedo possível. Não esperem dois anos como eu.”



Em 2002 surgiram os primeiros sinais de violência na relação de intimidade de Sónia com o ex-companheiro. “As agressões físicas, as agressões verbais, o insulto, a diminuição da autoestima e o retirar poder pessoal, tudo isso fez parte do meu processo, que durou cerca de 7 anos”, conta à Renascença.



Em 2009 Sónia “ganhou coragem” e pediu ajuda à APAV, Associação de Apoio à Vítima. Dois dias depois do primeiro contacto telefónico, a 15 de janeiro desse ano, foi informada de que existiam duas vagas numa casa de abrigo.



Uma década correu entretanto, mas o tempo não apagou a memória do momento em que teve de tomar a decisão. "Pensei 'Caramba, então eu tenho de largar tudo? Tenho de deixar as minhas coisas todas? Sou eu que estou a ser agredida, sou que estou neste processo e sou eu que tenho de abandonar tudo? Isto assusta-me."



Mais do que ser afetada pelo que lhe estava a acontecer, Sónia "tinha medo era de mudar". "Não sabia que situação ia ter a seguir. Trabalho, casa... como é que eu ia gerir as coisas para a educação da minha filha? Estava tudo muito vago, ou melhor estava tudo muito vazio. Não fazia a mínima ideia do que ia fazer a seguir."

Eram mais as dúvidas do que as certezas e, nesta equação por resolver, Sónia agarrou-se ao elemento decisivo: a filha, "na altura com três anos", recorda. Margarida era e é a prioridade para esta mãe; com ela permaneceu durante dois anos numa casa de abrigo.

O caso de Sónia e da filha Margarida não é uma exceção. É, antes, o exemplo que confirma a regra.

Em 2017, quase 50% das vítimas de violência doméstica acolhidas em casas de abrigo eram menores, um valor que se tem mantido estável ao longo dos anos, chegando até a ultrapassar a metade nalguns momentos.

No mesmo ano, de acordo com os dados disponibilizados no último relatório CASA, 590 crianças e jovens estavam à guarda do Estado na sequência de processos de violência doméstica.

“As crianças não estão a ser protegidas nestes processos”



Em 2009, Sónia Grilo avançou com uma queixa-crime contra o ex-companheiro por violência doméstica. Mas o inquérito acabaria por ser arquivado dois anos depois, por falta de provas – um cenário que se repetiu em mais de 75% dos inquéritos por violência doméstica findos em 2018.

“Quando aceitei ser acompanhada e receber ajuda comecei a ter mais confiança, mais autoestima, mais compreensão para comigo e mais compreensão para as coisas que estavam a acontecer à minha volta. Quando o tribunal me disse que o processo ia ser arquivado por falta de provas fiquei mesmo chateada”, recorda.

“O meu pensamento na altura foi, 'Então eu passei por aquilo tudo, sei o que senti na pele, sei o que o meu coração sentiu, e eles não acreditam.' Senti-me desvalorizada. Todo aquele trabalho de autoestima que eu andava a fazer foi por água abaixo.”