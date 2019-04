Indo eu, indo eu, a caminho do Rieu. “Ele trouxe a música clássica a toda a gente”

A viagem de autocarro Alcobaça-Lisboa faz-se em pouco mais de uma hora. Mas a viagem não seguiu logo, logo para Lisboa. Foi preciso, primeiro, ir parando, quase aldeia a aldeia, para recolher uns quantos excursionistas mais. Anabela era o “GPS” de serviço. “Há um casal que vai entrar no Facho. Portanto, temos que ir pela Vestiaria. Passamos a rotunda, cortamos à direita, passamos a Galp, o Continente, saímos ao pé do hospital, depois traseiras no Mosteiro, rotunda, depois vamos até perto dos Correios, que está lá uma senhora à espera, subimos à Vestiaria, passamos a Cela, Facho, e entramos na autoestrada em Alfeizerão.”

É Márcia quem dá o mote Rieu. “Pois. Não conhecia o senhor André, não. Eu nem era para vir hoje.” Então? “Só ontem à tarde é que me disseram ao que vinha. Se conheço? Desconhecia, desconhecia. Mas já fui ver à internet. Não é bem o meu estilo… [Pausa] Mas gosto de coisas novas, de artistas, assim, diferentes.” Apesar das muitas e muitas viagens para espetáculos que faz, raramente a motorista vai a um. Desta quase se decidiu a ir. Quase... “Uma colega minha disse-me logo, ‘oh, tens que ir!’, mas, pronto, sei quase sempre à última para onde vou e, quando sei, às vezes já está tudo esgotado”, desabafa. Começava então uma conversa sobre Rieu – e não só –, na frente do autocarro, entre Márcia e Anabela.

“Eu fui no dia 13 [de março] com um grupo, vou hoje outra vez, e vou novamente a 22 de novembro. Já tenho lista de espera grande de pessoas que não foram antes porque não havia bilhete. E há pessoas que foram no dia 13 e que vão seguramente em novembro, já se inscreveram. Gostaram muito e querem repetir”, começa por explicar Anabela, gracejando depois: “A mim, já só me falta ir tocar ferrinhos com ele, lá para cima, para o palco. Já sei as músicas de cor”. “As pessoas estão a começar a gostar de bandas”, analisaria a interlocutora motorista. E prossegue: “Eu gosto daquela banda portuguesa, aquela banda grande, esqueci-me do nome!, [Amor Electro?], Amor Electro também, também. Mesmo jazz e tudo. E ver o Bryan Adams, vai?”, questiona a motorista. “Esse está esgotado. Esgotou logo. Esse e o Eddie Bieber. [Justin Bieber?] Não é Justin, não. Eddie… Eddie… [Vedder?] Vedder!”

Segue-se na conversa o preço dos bilhetes, que vão de 40 a 120 euros para ver Rieu e a Johann Strauss Orchestra em Lisboa. “O bilhete mais barato é de 40 euros, para o balcão dois. Agora imagine um casal: são logo 80 euros. Isto nos dias de hoje é dinheiro!”, lembra a proprietária da Alcôa. “Pois, o IVA [dos espetáculos] baixou, os preços é que não”, criticaria Márcia. “Sabia que os bilhetes para ver o Rieu em Viena de Áustria são mais baratos do que cá?” Depois da pergunta, retórica, Anabela procura explicar (apesar dos preços) o fenómeno de popularidade do maestro holandês. “Não, não se pode comparar ao Tony Carreira – embora tenha aqui gente que também foi ver o Tony. O espetáculo dele está todo pensado. Ele vai conversando com o público, embora fale muito pouco português -- mas tem um tradutor com ele --, costuma brincar nos intervalos das músicas, ele interage naturalmente com as pessoas, o espetáculo é tranquilo, agradável, há neve a cair, há balões, há depois um convite para dançar a valsa…. Os cenários também são muito bonitos, bem pensados. É diferente.”