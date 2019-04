​Os bastidores de uma equipa que não consegue vencer

A equipa do Varzim da temporada de 1984/85 ficou na história do futebol nacional, não só pela despromoção ao segundo escalão, como pelo recorde de 22 jogos consecutivos sem vencer no campeonato. A “malapata” pairou pela Póvoa de Varzim durante mais de 30 anos. Esta época, o Feirense segue em 25 jogos consecutivos sem provar o sabor da vitória e o cenário de descida de divisão está cada vez mais nítido no horizonte. A última vitória foi em agosto, na segunda jornada do campeonato, no terreno do Vitória de Guimarães (0-1).

Lúcio, guarda-redes da equipa do Varzim de 84/85, falou à Renascença sobre a atmosfera negativa que se vive num balneário sem vitórias e onde é difícil encontrar uma explicação para os resultados.

“É uma bola de neve. Quando as coisas correm bem, às vezes até se podem tirar jogadores importantes, meter dois miúdos, e as coisas correm bem. Nessa época, tentou-se de tudo e nada deu resultado. É difícil de explicar. Mas certo é que não há nada pior do que perder. Quando se perde duas ou três vezes seguidas, já é mau, agora quando é uma série tão longa sem vencer, é mesmo terrível a nível psicológico”, começou por dizer.