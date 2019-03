As imagens do apagão na Venezuela

Grande parte da Venezuela está “às escuras” desde quinta-feira. O apagão deve-se a uma falha elétrica que atingiu a principal hidroelétrica do país e que o Governo de Nicolás Maduro atribui a uma sabotagem e a um ataque cibernético.

À semelhança do que aconteceu na sexta-feira, esta segunda-feira tanto as aulas como o trabalho estão suspensos, por ordem do Governo.