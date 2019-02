Trump e Kim voltam à carga nuclear. "Janela de oportunidade não ficará aberta para sempre"

Questionado sobre que resultados tangíveis se podem antever, Daryl Kimball diz que, entre outros, seria "ideal" conseguir que Pyongyang aceite um sistema de verificação independente do complexo nuclear de Yongbyon, "onde está localizada grande parte das infraestruturas de produção de material para armas nucleares da Coreia do Norte". Como moeda de troca, os EUA "poderiam aliviar algumas sanções, talvez facilitando o turismo e as trocas comerciais entre as Coreias do Norte e do Sul".



Acima de tudo, conclui o especialista, "o objetivo geral deve ser continuar a avançar rapidamente em direção à suspensão, reversão e eliminação da ameaça representada pelo armamento nuclear da Coreia do Norte", sobretudo tendo em conta que Pyongyang já terá mísseis balísticos intercontinentais com capacidade para atingir os EUA continentais.

Isto "demonstraria que os EUA e a Coreia do Norte querem transformar a sua relação e afastar-se de uma crise renovada que volte a colocar a região à beira da guerra".