A diferença que faz um emprego na vida de uma pessoa com deficiência

As pessoas com deficiência que procuram emprego têm agora melhores habilitações, há candidatos com o 9º ano, mas também licenciados e até doutorados, mas nem sempre um canudo dá acesso directo a uma colocação.

Diogo tem um mestrado em Ciências da Comunicação, com Erasmus, e um portfólio que continua a actualizar, como freelancer, mas já anda há um ano a enviar currículos. “tenho enviado currículos, sou chamado, as entrevistas correm bem, depois não há feedback.” Chegou uma altura, em que decidiu retirar do currículo a informação sobre a deficiência motora, “as pessoas têm que se adaptar, não sou eu que tenho de estar a dizer se tenho deficiência ou não, porque se a pessoa for gorda também não diz”.

Isaías apostou na formação profissional, enquanto continua os tratamentos para recuperar a visão, depois do transplante de córnea. Cabo-verdiano, está no país há cinco anos. No Belenenses recuperou a paixão pelo atletismo. A pouca capacidade de visão, 13% no lado esquerdo e 45% no direito, fez com que duvidasse das próprias capacidades. Mas com ajuda conseguiu o primeiro emprego.

Quem ajuda estes candidatos a encontrar emprego

Pelo país, o Instituto de Emprego tem Centros de Recurso que ajudam as pessoas com deficiência a encontrarem emprego, mas a área de Lisboa é a zona com mais apoios. A OED é o mais antigo, foi a este serviço que o Isaias recorreu, foi criado pela fundação liga, a autarquia de Lisboa e o IEFP. A Associação Salvador também já faz o mesmo, em Lisboa e no Porto, mas só com deficientes motores. Na Universidade Nova, foi criado o Fórum Comunidade Inclusiva, que junta alunos, pais e empresas na criação de soluções, na zona de Lisboa e Cascais.