Portalegre. Poderá este teatro do século XIX vir a ser um hotel? Está à venda no OLX

Em Portalegre, bem no centro histórico da cidade alentejana – curiosamente, onde em 2019 decorrerão as comemorações do Dia de Portugal, a 10 de junho –, está à venda um teatro, de 1858, como se de lana caprina se tratasse, pedindo-se, na plataforma OLX, 350 mil euros por um edifíco que, diz o anúncio, é “único” e com uma “grande história”.

Mas não é lana caprina o Teatro Portalegrense. Trata-se, sim, no presente, do sexto teatro mais antigo do país, um projeto do arquiteto Sousa Larcher, obra essa que foi impulsionada, à época, por Almeida Garrett, Inspetor-Geral dos Teatros, que, inspirando-se Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, proporia a construção de salas de espetáculos “condignas” nas principais cidades portuguesas, entre as quais Portalegre.

Foi precisamente com Garrett, com o drama "O Alfageme de Santarém", que o Portalegrense se inauguraria, a 20 de junho de 1858, tendo a obra arrancado em junho de 1854.

As primeiras décadas foram, pois, de muita produção teatral. Mas a pouco a pouco, e sobretudo a partir da viragem do século, a decadência do espaço foi-se acentuando, o que levou mesmo, na década de 1940, a Inspeção-Geral dos Espetáculos a autorizar o seu funcionamento, mas com “grandes limitações”.

Foi já decadente, limitado, que o Portalegrense acolheu a sua, não derradeira, mas última grande noite de teatro: em 1985, Amélia Rey Colaço efetuou uma última aparição durante a peça “El-Rei Sebastião”, de José Régio. Ele, Régio, que igualmente no Portalegrense (foi também, por anos a fio, professor do Liceu de Portalegre) estreou a sua primeira dramaturgia, “Sonho de uma Véspera de Exame”, em 1935.

Depois, o teatro voltou-se, ou voltaram-no, ao abandono. Degradou-se mais e mais a cada no que passava. Foi a sede – e bar, cozinha, salão de jogos – de um clube da terra, o Desportivo, tendo ainda, nos seus idos mais inglórios, acolhido sessões da Igreja Universal do Reino de Deus. Fechado e sem uso, foi colocado à venda uma primeira vez em meados de 2013, sem interessados que o comprassem. Agora, volvidos seis anos, e desde 10 de fevereiro, está disponível num anúncio do OLX.

À Renascença, o anunciante, Filipe Neves, explica que o edifício pertence há já duas gerações, e muitas décadas, à família da mulher. Porquê a venda? Porquê agora? “Isto veio da primeira geração para a segunda, agora chegou à terceira, e nós não temos projetos futuros para o edifício. Então, chegámos à conclusão que o melhor será vender, para que alguém possa aproveitar realmente aquilo. Hoje em dia, ter só por ter, só para dizer que se tem, não vale a pena. A razão é essa. Há filhos, há projetos futuros… e há coisas bem mais rentáveis”, garante.

Relação emocional ao teatro, não a têm, nem Filipe nem a mulher. “Esteve sempre alugado. Mas também não posso dizer muito sobre ele, porque só conheço o edifício há poucos anos. A minha esposa foi a herdeira do edifício, mas também nunca teve grande ligação a ele. O que é que eu faço dali? Um loft? Só para dizer que tenho um loft no centro histórico de Portalegre? Não…”, argumenta.

Ao contrário de 2013, hoje há interessados. E o OLX, onde o anunciante (o anúncio foi, entretanto, editado e o texto de venda reformulado) prometia apoios camarários “até 80%” e garantia valer muito a pena “estudar hipóteses para este imóvel único”, foi somente um “chamariz”. Filipe Neves explica: “Temos agências [imobiliárias] envolvidas, claro. O OLX serve apenas para dar a conhecer, nada mais. Tanto que se a proposta for uma proposta mais concreta, já a encaminho para a agência imobiliária. Interessados? Como é óbvio, há projetos engraçados, mais relacionados com o turismo e com unidades hoteleiras. Felizmente não preciso deste negócio para sobreviver. Mas esperemos que seja dado um uso digno ao edifício. Já houve gente que foi ver, sim. Vamos esperar.”

Mas pode este garantir tão perentoriamente que o edifico do Teatro Portalegrense vai ser, ou pode vir a ser, uma unidade hoteleira? E garantir que a Câmara Municipal comparticipará essas futuras obras? “O que é preciso é falar”, explica, concluindo: “A relação com a Câmara é boa. Como é um edifico que se encontra no centro histórico, há projetos europeus que, sempre através da Câmara, ajudarão a requalificar o edifício. O município não tem capacidade financeira, tem interesse, mas não tem capacidade financeira para adquirir ou administrar o edifício. Já falei com a Câmara, mas a Câmara tem uma dívida a pagar, uma dívida enorme, e foi essa a razão que nos deram.”

Contactada pela Renascença, Adelaide Teixeira, presidente da Câmara de Portalegre há seis anos, lembra que, “tratando-se de um edifício privado”, o seu proprietário tem “legitimidade para o alienar, se assim o entender”. E acrescenta: “Por que meios, já é outra questão; mas é sempre uma responsabilidade do próprio.”

Lembrando, Adelaide Teixeira, que no OLX há “diferentes imóveis à venda ou para arrendamento, entre os quais vários são de interesse histórico ou patrimonial”, a autarca confirma que conhece os proprietários, acrescentando que estes “detêm uma série de imóveis no centro da cidade” – entre os quais, outro espaço cultural histórico de Portalegre, o Cine-Teatro Crisfal, que foi, entretanto, transformado em discoteca e esteve igualmente à venda no OLX, sendo o anúncio removido há pouco tempo.

“Tal como fazemos com todos os investidores, acompanhamos de perto as suas necessidades, enquanto facilitadores, dentro das nossas competências”, lembra. Mas apoiarão o investimento na reabilitação do Portalegrense? “Existem programas de financiamento comunitário onde a recuperação do edifício em questão, quando afeto a uma atividade económica, é enquadrável para efeitos de financiamento. Podemos dar como exemplo o ‘Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego’ e a ‘Inovação Produtiva’, com taxas de financiamento variáveis em função da natureza do beneficiário, do tipo de atividade e das componentes que integram a operação. No âmbito de operações de regeneração urbana, e estando o imóvel em questão situado no centro histórico, poderá ainda beneficiar de um leque de isenções municipais, que vão desde a isenção de taxas à redução do IMI. Em qualquer dos casos, a Câmara Municipal de Portalegre disponibilizará todo o apoio necessário a investidores, neste ou outros imóveis do concelho, tendo um gabinete exclusivamente vocacionado para o acompanhamento de investidores”, lembra.

Havendo disponibilidade para acompanhar investidores, a autarquia, contudo, garante que não pode ser ela a investir no espaço, recuperando-o. Adelaide Teixeira explica o porquê: “A Câmara Municipal tem feito uma intervenção sistemática e continuada em todos os edifícios da sua propriedade, em particular naqueles que se situam no centro histórico da cidade. Neste momento, não existem condições financeiras para se proceder à aquisição deste imóvel. Infelizmente não pode ser a Câmara a assumir a responsabilidade de todos os imóveis com interesse patrimonial no seu concelho, mas é sua competência criar condições para que seja preservada a sua autenticidade e promovida a sua viabilidade futura.”

Questionada sobre a possibilidade de o Portalegrense vir a ser um hotel, a autarca não responde, mas garante que “o uso do espaço será sempre condicionado à autorização das entidades competentes”. “Em abstrato, poderá ser qualquer uso, mas pugnaremos para que seja sempre salvaguardada a sua essência na área das artes. Não existindo condições para a autarquia assumir o ónus de reabilitar o imóvel, o desfecho ideal será encontrar-se uma solução economicamente viável e que preserve a essência do edifício”, conclui.

Portalegrense: há uma década a não ser o que (agora) todos dizem que é

Recuemos. Em setembro de 2009, a proprietária do Portalegrense apresentou uma proposta de classificação do edifício como Imóvel de Interesse Municipal. Em dezembro desse mesmo ano, a autarquia deu o seu parecer favorável à classificação. Adelaide Teixeira, que à época era vice-presidente da autarquia, garante, hoje, que tal parecer se terá devido “à sua relevância histórica para a cidade e o concelho”, assim como porque se trata de um edifício que tem “particularidades ao nível arquitetónico e artístico de grande relevo que devem ser preservados”.