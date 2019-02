​A Renascença está a mudar. Conheça a nova grelha de programação

Nunca é tarde

As mudanças não se ficam pela manhã. Sónia Santos e Renato Duarte passam a assumir o comando das tardes da sua rádio, num programa que aposta na música ímpar e na interação com os nossos ouvintes.



A reportagem será da responsabilidade de Óscar Daniel e a informação de trânsito fica a cargo de Ana Paula Antunes.

A equipa de informação, liderada por Sérgio Costa, vai partilhar consigo, todas as tardes, as notícias que marcam o dia, com um olhar atento e responsável. Pedro Azevedo assume o comando do espaço Bola Branca.

Há ainda espaço para entrevistas e momentos de explicação dos grandes temas de cada dia.



Às terças e sextas-feiras, entre as 13h e as 14h, dedicamos dois momentos aos temas religiosos, com notícias relevantes, reportagens, entrevistas e um espaço de opinião assumido por Aura Miguel.