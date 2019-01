Bolsonaro, Mundial, Brasil, e, claro, CR7. As páginas mais visitadas da Wikipédia lusófona em 2018

Jair Bolsonaro. O nome do Presidente Brasileiro, empossado esta semana, é associado à campanha nas redes sociais, mas também na Wikipédia o seu nome faz mover multidões. Em 2018, mais de seis milhões de internautas recorreram à sua página em língua portuguesa para saber mais sobre o candidato do Partido Social Liberal.

"As eleições no Brasil foram um fenómeno intenso, não só para os brasileiros como para quem tem interesse no Brasil, o que justifica assim o lugar cimeiro ocupado”, explica André Barbosa, membro da Associação Wikimédia Portugal, que, em declarações à Renascença, explica o interesse no candidato pelo facto de, no início do ano, este ainda ser uma cara pouco conhecida. "Em Janeiro de 2018, quase ninguém em Portugal conhecia Jair Bolsonaro, hoje é o presidente do Brasil”, aponta o voluntário.

Os dados provisórios, divulgados esta semana pela Wikimédia Portugal, mostram que, no universo da maior encicolpédia livre do mundo, os lusófonos estiveram focados em dois temas: política e futebol. Um facto que contrasta com a Wikipédia em Inglês, onde a cultura pop sobressai na lista dos artigos mais visualizados.

Em segundo lugar no top das páginas mais visitadas, está a página da Wikipédia sobre o Mundial de Futebol (3.416.524 visitas) seguida da página sobre a edição do mesmo evento na Rússia (2.942.083 visitas), a página sobre o Brasil (2.799.491 visitas) e a sobre o futebolista internacional português, Cristiano Ronaldo (2.597.123 visitas), que viu o seu pico máximo de visitas no dia em que Portugal foi eliminado da competição, contra o Uruguai.

“O campeonato mundial veio inflacionar o interesse em jogadores de futebol e nos artigos relacionados com o campeonato do mundo”, explica o membro da Associação Wikimédia.

No top-10 das páginas em língua portuguesa mais visitadas na enciclopédia livre mais conhecida do mundo, só duas escapam à política e futebol: a já mencionada página sobre o Brasil, em 4.º lugar, e, em 6.º, um sucesso da Netflix, a série espanhola “La Casa de Papel”, que se coloca entre a página de Cristiano Ronaldo e a página sobre a ideologia de extrema-direita, o Fascismo.