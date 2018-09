Criador de “Borders”. Por que deixamos os bens passar fronteiras livremente e as pessoas não?

Sempre focaste muito o teu trabalho no tema das fronteiras. O que é que despertou o teu interesse para o tema?

Acho que sempre tive interesse em mapas. Quando era criança, já gostava muito de olhar para mapas. Eram tão fascinantes. Depois da escola secundária, vivi no México durante dois anos, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em Tijuana, que é uma fronteira muito intensa, e acho que esse foi o primeiro momento em que percebi que aquilo era um drama real a acontecer. Há tanto conflito ao longo desta linha.

Há tanta gente a querer cruzá-la, tanta tensão. Isso causou um grande impacto. Ver a versão humana de uma fronteira, não apenas num mapa. Especialmente Tijuana, que é uma das fronteiras mais caóticas, onde há mais movimento no mundo.

Isso despertou o meu interesse para a intensidade das fronteiras. Mas eu não ia fazer nada com isso. Quando voltei estudei Relações Internacionais, estudei conflito e paz. Mas isso sempre me interessou.

Ver a fronteira no México deixou-me fascinado, mas depois de estudar e me tornar jornalista, a Vox perguntou-me se queria fazer uma série com aqueles documentários que estava a fazer.

Eu disse "sim, sobre fronteiras". Pareceu-me a coisa natural a fazer.

Agora que já viste tantos lugares, gostavas de viver num mundo sem fronteiras?

Sim… para mim, as fronteiras causam muito mais problemas do que resolvem. Elas trazem à tona uma parte das pessoas que muitas vezes não é a melhor, é normalmente a parte tribal e amedrontada das pessoas. Claro que há essa utopia, se não houvesse fronteiras não havia divisão. Mas também sou realista, as fronteiras são a nossa maneira de criar ordem e identidade.

Os animais não fazem isso, não desenham linhas como nós e eles têm territórios, lutam.

Nós gostamos muito de linhas. Gostamos de dizer "eu pertenço a esta área, tu pertences àquela e há uma linha aqui".

Acho que essa é uma coisa unicamente humana. Acho que aprendemos, ao longo dos anos, a ser mais civilizados, especialmente com a União Europeia, que as fronteiras não são indiscutíveis, há maneiras de quebrá-las. Acho que estamos a começar a fazê-lo, mas é um processo lento. Porque a vontade de dividir é muito profunda em nós.

E causa muito sofrimento...

Meu Deus, sim. As fronteiras causam muito sofrimento, e de um ponto de vista económico, criam também muita ineficiência.

Se toda a gente que quisesse trabalhar, ainda que fosse dos Camarões ou da Venezuela, pudesse ir para os lugares que precisam de trabalho, como o Japão ou Pequim, se todas essas pessoas pudessem ir e trabalhar, a economia global seria muito mais eficiente.

Se as pessoas pudessem mover-se livremente, da mesma maneira que recursos como peixe e trigo, que são movidos para onde há procura, acho que o mundo seria mais próspero e mais pacífico. Quando as pessoas estão envolvidas, já pensamos "oh, tu não és apenas trigo ou um carro. Tu tens uma identidade, pareces-me diferente, falas uma língua diferente, não queremos que passes a nossa fronteira". Mas fazemos isso para todas as outras coisas. Para as coisas que não têm uma identidade.

Acho que o mundo seria mais eficiente e feliz se não o fizéssemos. Mas acho que isso é muito utópico, não sou um defensor de um mundo sem fronteiras. Elas são uma parte de quem somos como pessoas, temos que lidar com elas e descobrir qual a melhor política a adotar.

E acho que ainda temos um longo caminho a percorrer a torná-las menos dolorosas para os migrantes.

Há algo em comum entre duas regiões do globo que cobres em dois dos episódios de "Borders". Tanto nos Estados Unidos como na Europa, as grandes nações estão a pagar às mais pequenas para lidar com o problema das suas fronteiras.

Sim. O que se passa é que nós, o mundo ocidental, os países desenvolvidos, assinámos tratados que dizem "prometemos que vamos cuidar das pessoas que fogem da violência".



Isso é algo que nós, como pessoas civilizadas, devíamos fazer. Assinámos convenções. A convenção de Genebra, outras convenções das Nações Unidas... mas quando chega o momento de o fazermos, quando as pessoas estão a fugir da Síria, nós pensamos "hmm, nós assinamos mas não queremos realmente pô-los em prática. Mas não podemos mandar embora as pessoas, porque prometemos que não o faríamos". Por isso, acabam por pagar a Marrocos, que não assinou e não tem tanta responsabilidade como Espanha, para fazê-lo. Ou pagamos ao México para fazê-lo, porque apesar de terem assinado as convenções, não são tão responsabilizados como os Estados Unidos.

Acho que, apesar de termos muitas convenções e leis, ainda somos muito tribais na maneira como lidamos com as divisões internacionais. Temos um longo caminho a percorrer antes de estas convenções e tratados que assinámos realmente significarem alguma coisa.

No final, todos sentimos que pertencemos a um país e vamos fazer o que for preciso para protegê-lo. Acho que impulso ganha a maioria das vezes.

Como viste a polémica da separação de famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México?

Não a vi a acontecer diretamente porque estava mais focado na fronteira sul do México. Escolhi cobrir essa zona porque não tinha sido muito coberta. Mas definitivamente vi como as famílias são separadas ou abusadas durante a viagem. Os migrantes são pessoas tão vulneráveis. Essa é uma das lições que sinto que aprendi com estas reportagens, é o perigo a que estes migrantes são sujeitos quando estão fora do seu país, não falam a língua. E aventuram-se por estes caminhos desconhecidos. É algo muito perigoso, quando estão a tentar fugir pelas suas vidas.

A minha esperança é que o facto de as histórias se terem tornado públicas deixe as pessoas mais conscientes. Mas é um problema muito difícil, as pessoas sentem que é tão importante proteger as suas identidades nacionais que, apesar de ouvirem todas estas histórias, estão um bocado insensíveis, porque há tanto disso nas notícias.

O discurso político é que os imigrantes que vêm do México são criminosos, mas no teu trabalho viste que muitos deles eram refugiados.

Sim, é uma mistura. Claro que há traficantes de droga, que passam pela fronteira, é um problema real.

Mas misturar os traficantes de droga com as famílias que estão a fugir do seu país violento é, para mim, o erro número um, aqui. Eles são pessoas diferentes, com motivos diferentes e merecem políticas diferentes e são tratados da mesma maneira, a maioria das vezes.

A patrulha na fronteira tem um trabalho difícil, já o vi. Mas acho que podemos fazer melhor, nos Estados Unidos, em apoiar as famílias e não as tratar como criminosas. Nós, como países desenvolvidos, o mínimo que podemos fazer é abrir as nossas portas e dizer "podes estar seguro aqui" da violência.

Aquele muro que Trump queria construir já existe, mas é um muro tecnológico.

Sim, acho que esta ideia de um muro é fácil de vender, porque é um objeto físico. Mas se fores ao Texas, já existe um muro de barcos, drones, torres, visão norturna, cães, pessoas em cavalos. Já existe um muro. Um muro físico é fácil de vender às pessoas como ferramenta política, mas não significa nada. E cerca de metade da fronteira já está coberta por um muro.

Esta série mostrou que as pessoas se interessam por estes temas. A internet é um meio de lhes mostrar o que está a acontecer. Preocupas-te com a audiência? Achas que podes estar a criar algo maior com o teu trabalho?

Acho que o melhor que posso esperar é que as pessoas fiquem mais conscientes destes problemas. Não sei se um vídeo de 13 minutos na internet vai causar alguma revolução. Mas acho que, quanto mais fizer este trabalho, mais vou poder ajudar uma audiência maior a ter estas coisas em mente à medida que crescem, que votam, que se candidatam a cargos públicos.

Acho que o maior problema a causar esta divisão é falta de informação. Falta de humanizar a informação. E o vídeo e o documentário são mecanismos particularmente bons para humanizar estes tópicos. Porque podes ver, ouvir e identificar-te. Isso é aquilo que posso esperar. É que as pessoas fiquem um pouco mais sensibilizadas com o mundo à sua volta por causa destes vídeos.

Mesmo que não passem à ação amanhã. A escala e a magnitude que estas plataformas podem oferecer faz com que milhões de pessoas vejam estes vídeos. Isso tem um pouco de impacto e é muito gratificante para mim. Porque eu importo-me com estas coisas e quero que outras pessoas se importem. É por isso que o faço.

Como é que o "Borders" começou? Primeiro tiveste oportunidade de ir a Cuba, tiveste cinco dias para criar alguma coisa, para mostrar ao teu editor que conseguias fazer algo sozinho.

O primeiro documentário foi em Cuba, sim, depois fui ao Rio de Janeiro e depois a Israel.

Eles disseram: "Está a funcionar! Queres fazer uma série?". E eu disse "sim, quero fazer sobre fronteiras!". Foi assim que começou. Partiu de um impulso de dizer "vamos sair da redação". E se saíssemos e mostrássemos isto de que estamos a falar? Não só mostrar de um ponto de vista macro, mas dizer também o micro, o nível humano. Dar uma cara humana a estes tópicos.

Essa foi a proposta, e resultou, eles gostaram.