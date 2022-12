Bacias hidrográficas subiram em 1,5 biliões de litros de água na última semana

As bacias hidrográficas do país registaram uma subida de 11,8% do volume armazenado durante a última semana, um aumento de 1,5 biliões de litros de água em apenas sete dias.

Em média, segundo o boletim semanal de albufeiras da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as bacias apresentam um volume de 77% em relação à capacidade total.

Com a chuva intensa que se verificou na semana passada, a bacia do rio Tejo está a quase 90% da sua capacidade, bem acima dos 71,5% de média para esta altura do ano, e mais de metade das albufeiras do país apresentam uma capacidade acima dos 80%.

É o caso da bacia do rio Douro, que registou esta semana um volume de 90,4% da sua capacidade, acima da média para esta altura do ano, tal como as bacias do rio Lima, Ave, Vouga e Guadiana.

Depois de ter chovido mais em Lisboa na passada terça-feira, dia 13 de dezembro, do que em qualquer mês deste ano de 2022, o armazenamento de água nas bacias do Tejo registou um aumento de mais de 610 mil milhões de litros de água, que se traduziu numa subida do volume de água de 22%.



Este aumento é o suficiente para encher 245 mil piscinas olímpicas, mas não foi o maior da semana. Na bacia do Guadiana foi registado um aumento de quase 750 mil milhões de litros - o equivalente à água de quase 300 mil piscinas olímpicas.

As bacias hidrográficas em situação mais crítica são atualmente a do Barlavento (apenas 11% da sua capacidade), do rio Mira (36% da sua capacidade), e das ribeiras do Alentejo (35% da sua capacidade).

No entanto, todas elas viram subir o seu caudal durante a última semana.