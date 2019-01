Rock, dança e muito estilo no campeonato que homenageia Elvis Presley

Mark Summers é um dos concorreste da edição de 2019, com palco no Hilton Metropole Hotel em Birmingham, Inglaterra.

Meia centena de concorrentes competem pelo título de campeão europeu de Elvis, atribuído à melhor homenagem ao "Rei do Rock". A competição começou esta sexta-feira, em Birmingham, Inglaterra, e termina no próximo domingo, dia 6.



Os participantes são avaliados em cinco categorias: voz, aparência, presença em palco e desempenho geral. Só são aceites a concurso “artistas profissionais de tributo a Elvis”.



Para além do troféu, o vencedor recebe ainda um prémio no valor de cerca de mil euros e a possibilidade de atuar na convenção de 2020. Os segundo e terceiros lugares ficam automaticamente qualificados para a competição do ano seguinte e recebem também 600 e 400 euros, respetivamente.



A edição deste ano não conta com nenhuma participação portuguesa, mas vale a pena recordar o Elvis de Alcobaça, retratado nesta reportagem da Renascença.

Para além da competição europeia, o evento recebe também uma convenção para que todos os fãs, mesmo aqueles menos talentosos, possam recordar o Rei do Rock.

O público que assiste ao espetáculo também, se veste a preceito.

Jeff Hermau, concorrente norte-americano, ensaia uma última vez antes de subir ao palco.

A voz é o elemento mais valioso em palco, mas a caracterização dos participantes também é avaliada pelo júri da competição.