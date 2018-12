Marcelo oferece esperança e abraços na Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o convidado especial da 30.ª Festa de Natal para pessoas sem-abrigo da Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, e vestiu a camisola de voluntário.

O evento decorre na cantina da Cidade Universitária. Durante três dias, voluntários, profissionais e inúmeras entidades ajudam os mais carenciados a mudar de vida.

Marcelo Rebelo de Sousa vestiu a camisola da Comunidade Vida e Paz e conversou com as pessoas que apareceram para o jantar e com os voluntários que fazem tudo acontecer.

Em 2017 a Festa contou com a presença de 1.492 convidados que tiveram o apoio de mais de 1.300 voluntários. Foram atendidas 757 pessoas na área da saúde, 307 recorreram ao espaço dedicado à área da cidadania, foram servidas mais de 4.000 refeições e, o mais importante, 91 pessoas solicitaram ajuda à equipa técnica da Comunidade Vida e Paz.

A Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz começou esta sexta-feira e termina no domingo.

Foram identificadas 3396 pessoas sem teto ou sem casa em Portugal continental, segundo um inquérito realizado entre fevereiro e maio no quadro da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.

Os dados foram apresentados a 23 de novembro num encontro em que participou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que se insere na Estratégia Nacional para os Sem-Abrigo.

No inquérito que abrangeu 278 concelhos de Portugal continental, foram também identificadas cerca de 11 mil pessoas em situação de risco.