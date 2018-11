"Coletes amarelos". As imagens da mega-manifestação a subir de tom em França

Tudo começou com o descontentamento devido ao anúncio do aumento do preço combustíveis, em nome da transição para energias mais ecológicas. No entanto, o movimento de protesto “Coletes Amarelos” é hoje mais do que isso. É espelho do descontentamento do povo francês com o Presidente Emmanuel Macron, apelidado frequentemente nestes protestos como o "Presidente dos ricos".

Este movimento cívico surgiu à margem de partidos e sindicatos e foi criado espontaneamente nas redes sociais, e alimentado pelo descontentamento da classe média-baixa.