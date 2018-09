Nos céus do Porto dentro do balão de ar quente da Renascença

25 set, 2018 - 12:11

22 de setembro a Renascença esteve no Largo Amor de Perdição, no Porto, com um enorme balão de ar quente. Foram muitos os ouvintes que subiram a bordo deste novo "miradouro" e viram o Porto de uma nova perspetiva. Antes, a Ana Galvão e a Carla Rocha estiveram em direto com uma emissão especial onde marcaram presença nomes como o chef Rui Paula, o maestro Rui Massena, o historiador Joel Cleto, o jornalista Júlio Magalhães, a atleta Sara Moreira e os músicos Via, Tiago Nacarato, João Couto e Os Azeitonas.