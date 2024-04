Rúben Amorim: "Houve muitos jogadores abaixo do seu nível"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que o Benfica foi superior e promete "analisar as imagens" para que o rendimento seja melhor no jogo do próximo sábado contra as águias, a valer para o campeonato.

Avaliação do jogo? "Hoje claramente não fomos [a melhor equipa]. O Benfica foi mais forte num ambiente difícil, faltou-nos muita bola. No primeiro fomos superiores e a vantagem pecou por escassa. O Benfica hoje foi mais agressivo e quando temos que defender muito tempo complica-se tudo. Entrámos bem na segunda, mas nunca senti que a equipa tivesse o fio de jogo que costuma ter. Há dias assim, houve muitos jogadores abaixo do seu nível. Vamos ver as imagens e preparar o próximo jogo".

Que sensações ficam para sábado? "As sensações do campo estão lá. Temos que olhar para o jogo e não para a passagem. Passámos com mérito, mas o jogo vai ter uma história diferente e vamos estar preparados".

Acredita na dobradinha? "Se não for eu acreditar… toda a gente acredita. Vai ser muito difícil e vai ser até ao fim. Temos ainda vários jogos, mas obviamente que acredito"



Final da Taça será o último jogo pelo Sporting? "Estou muito focado e a pensar no jogo de sábado. Se a final da Taça será o último? Vamos ver."