Rúben Amorim. “Não era o nosso dia”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reconhece que a sua equipa não esteve bem em Vila do Conde (3-3), que perdeu dois pontos, mas é seguir em frente.

A partida

"Obviamente, acho que também nunca assentámos o jogo. Não só pelas condições, não conseguimos. Tivemos alguma dificuldade, sofremos o golo muito cedo, mas depois tomámos conta do jogo, criámos ocasiões, chegámos ao empate e à vantagem, mas voltámos a sofrer junto ao intervalo numa bola que estava completamente controlada. Com o 2-2 tudo pode acontecer. Entrámos melhor na segunda parte, depois baixámos o nível, não de intensidade, mas devíamos ter tido mais qualidade. Depois um penálti outra vez, tivemos de ir atrás do resultado, fomos atrás, metemos o Seba lá na frente. Nem sempre tão bem jogado, com bolas mais bombeadas, depois ganhar segundas bolas tentámos ganhar o jogo assim, não e muito natural em nós. É um empate, perdemos 2 pontos e é seguir em frente"

Faria diferença estar a ganhar ao intervalo?

"Faria toda a diferença. Na segunda parte, vimos que quando entrámos melhor e a favor do vento, era mais difícil eles baterem a bola, podíamos pressionar mais alto sem qualquer problema se quisessem lançar na profundidade. Juntando a isso o Trincão sair, é um jogador que estava muito bem, fez-nos diferença pela capacidade física que tem. O Inácio também teve de sair ao intervalo porque sentiu uma dor na perna. Não era o nosso dia, também não jogámos muito bem".



“Acreditamos muito”

Sabemos que ainda faltam muitos jogos e todos vão ser finais. Acreditamos muito que vamos conseguir o objetivo final, sabendo que há percalços aqui ou ali. Volto a dizer, emendar os erros, há muitas coisas que deveríamos ter feito muito melhor. Não conseguimos, há dias assim, portanto há que seguir em frente. O campeonato está em aberto"



Trincão e Inácio vão estar no dérbi da Taça?

"Dificilmente. O Inácio é muscular, por isso não deve estar. O Trincão foi a pancada naquele lance dentro da área, vamos ver"

Sporting e Rio Ave empataram 3-3 em partida da jornada 23.