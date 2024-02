Rúben Amorim: "Se o Young Boys pressionou o City, vai pressionar o Sporting"

O Sporting recebe o Young Boys, em Alvalade, na quinta-feira (20h) para confirmar a passagem aos oitavos de final da Liga Europa. Os leões venceram em Berna, por 3-1. Rúben Amorim confirmou a ausência de Paulinho e reconheceu que a equipa apresenta outra solidez defensiva.

Young Boys

“Espero um jogo muito difícil, não apostamos nem nas transições, nem no ataque organizado, aproveitamos o que o adversário nos dá. Se eles pressionaram o City, vão pressionar o Sporting. Têm de marcar golos, como nós. É importante entrarmos como sempre, para marcar golos, porque ajuda no desenrolar do jogo. O Young Boys vai mudar algumas peças. Está em aberto, mas não há que esconder: estamos em vantagem. O objetivo é passar a eliminatória, os jogadores sabem que não está fechado, têm de correr muito.”

Szabo 270 jogos, Rúben 195: espera alcançar a marca?

“Espero vencer amanhã, ter mais um jogo amanhã. Temos de ganhar títulos para ser um treinador desse nível, é o objetivo.”

Solidez defensiva

“Os números dizem isso, temos de olhar para as estatísticas e para o jogo em si. Mesmo sofrendo golos, no início da época, os adversários não tiveram assim tantas oportunidades. É redutor olhar só para as estatísticas, o que vejo é que as equipas rematam menos, têm menos oportunidades, isso vem do início de época Agora, somos mais fortes, nas bolas paradas. Sim, diria que encontrámos um equilíbrio grande. Estamos num bom momento.”

Ausência de Paulinho

“Não sei quando vai voltar, não está para esta eliminatória e Rio Ave. Está a recuperar.”

Liga Europa e as possibilidades de a vencer

"É preciso ter noção que na Liga Europa ainda estão equipas de grande qualidade. Depois entra-se numa altura onde clubes como o Liverpool conseguem rodar mais e manter o nível, e nós ainda não estamos habituados. Não podemos perder pontos no campeonato e depois podemos apanhar um Liverpool ou um Bayer Leverkusen. Sei que o plantel está todo preparado, mas é preciso ter muita sorte. Para o campeonato já o é, mas para a Liga Europa também e num clube português... É preciso muita sorte. Eu tenho muita sorte, mas é algo muito difícil. A nossa prioridade é o campeonato, mas não queremos deixar a Liga Europa. É um mundo de diferença. Quando isto equilibrar, não vamos dizer que não a nenhuma prova".