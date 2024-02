Rúben Amorim: "Primeira parte quase irrepreensível"

Rúben Amorim considera que o Sporting tornou a visita ao Moreirense mais fácil do que se afigurava, ao marcar cedo e saber gerir a vantagem.

Em declarações à Sport TV, no final da partida em Moreira de Cónegos, o treinador do Sporting admite que esperava "um jogo muito difícil" e que tinha avisado os jogadores para as transições do adversário.

"Fizemos golo logo no início e tivemos uma primeira parte quase irrepreensível, controlámos bem. Na segunda parte, tivemos 20 minutos em que a ligação não estava tão boa, mas mesmo assim as grandes oportunidades eram sempre nossas. Nos últimos 25 minutos controlámos bem, empurrámos para trás. Mas controlámos sempre as transições. (...) Não demos nada ao Moreirense, fomos muito agressivos quando perdíamos a bola durante o jogo. Com bola baixámos um bocadinho a bola, sem bola nunca baixámos a pressão", vinca.

Rúben Amorim reconhece que o Sporting vai, "obrigatoriamente", ter de rodar a equipa na quinta-feira, frente ao Young Boys, em Alvalade, a contar para a segunda mão do "play-off" da Liga Europa. Os leões trazem uma vantagem de 3-1 da primeira mão, na Suíça.

"Estamos numa dinâmica boa, o Ousmane [Diomande] voltou, o Neto está preparado, toda a gente está preparada. Vamos ter de rodar", diz.