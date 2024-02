Rúben Amorim: "Resultado muito pesado, fizemos golos nos momentos-chave"

Rúben Amorim considera que os 5-0 com que o Sporting derrotou o Braga, este domingo, são um resultado demasiado pesado, fruto da eficácia dos leões.

Em declarações à Sport TV, após a partida, o treinador do Sporting diz que a primeira parte foi "muito dividida" e que os dois golos surgiram de forma fortuita: "Ganhámos uma bola na saída do Braga e fizemos um golo, depois numa grande jogada do Quaresma fizemos outro."

"Com vantagem de 2-0, tivemos muitas dificuldades. O Braga nos primeiros 20 minutos da segunda parte esteve muito bem e podia ter pressionado, mas nos momentos-chave conseguimos fazer golos e o Braga começou a cair. O resultado não espelha o jogo, foi muito pesado para o que o Braga fez e nós tivemos a eficácia que não tivemos nesse jogo [da Taça da Liga] ", afirma.

Para Amorim, foi "muito difícil e o Braga esteve muito bem" mas o Sporting soube "matar o jogo no momento certo."

O técnico leonino não se esquece das infelicidades da temporada passada: "Há fases em que as bolas vão entrando. Muito mérito da equipa, mas também há fases em que as coisas correm bem."