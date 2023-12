Sporting ruma a Guimarães para aumentar a vantagem na I Liga

O Sporting tem este sábado a oportunidade de alargar a sua vantagem na liderança da I Liga de futebol, caso vença em casa do Vitória de Guimarães, em jogo da 13.ª jornada da prova.

Ruben Amorim não conta com Coates, devido a castigo.

Os 'leões' podem tirar proveito de mais um deslize do campeão nacional Benfica, que empatou na sexta-feira na receção ao Farense 1-1, e podem alargar para quatro pontos a sua vantagem sobre os 'encarnados' e deixar em três a diferença para o segundo, que pode ser o FC Porto, que ainda hoje recebe o Casa Pia.



Pela frente, o conjunto lisboeta vai ter um Vitória de Guimarães em crescendo depois de Álvaro Pacheco ter assumido o comando técnico da equipa, que se encontra no quinto lugar do campeonato.

No Dragão, o FC Porto, que, caso triunfe, pode ficar isolado no segundo lugar ou alcançar mesmo o Sporting se este sair derrotado de Guimarães, recebe o Casa Pia, formação instalada no 11.º lugar, com 11 pontos, e que esta época já foi à Luz impor um empate 1-1 ao Benfica.

Além destes dois jogos, a 13.ª jornada tem hoje ainda mais um encontro, com o Portimonense a receber o Famalicão.

O apito inicial está marcado para às 18h, com relato na Renascença.