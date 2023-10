Sporting multado em 15 mil euros por declarações de Carlos Xavier sobre Taremi

O Sporting foi multado em 15 300 euros pelas declarações de Carlos Xavier na televisão oficial do clube. O antigo jogador e atual comentar afirmou que Taremi era um "um muçulmano que quando veio para Portugal não sabia nadar e agora já sabe mergulhar".

Na altura, os dragões acusaram o Sporting de "discurso xenófobo, racista e de ódio".

"O que pensam disto o SOS Racismo, a Amnistia Portugal, a ERC, a Comissão Europeia contra o Racismo, o Ministério da Justiça e o Governo? Ou a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial? Isto é demasiado grave para passar incólume", lê-se no "post" da "FC Porto Media".

Carlos Xavier pediu desculpas ao jogador iraniano: "Longe de mim querer atingir quem quer que seja, longe de mim usar palavras xenófobas ou racistas, quando tenho amigos de todas as cores e de todas as religiões. Peço, por isso, desculpa ao Taremi, a quem chamei de muçulmano. Só me quis referir à forma como joga, porque fora de campo é um jogador que estimo muito. Tenho uma grande consideração por ele".

O Conselho de Disciplina abriu um processo e acabou por multar o clube de Alvalade por "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".