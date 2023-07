Sporting não agarra José Ángel Carmona, lateral volta a Sevilha

O Sporting tentou renegociar com o Sevilha as condições para a contratação de José Ángel Carmona e os espanhóis recusaram. Terá sido esse o motivo que levou a que o jogador de 21 anos, vindo de uma lesão em abril passado, pelo Elche, tivesse regressado a Espanha sem assinar contrato.

Em declarações à Bola Branca, o jornalista Isac Escalera, da Cadena Cope em Sevilha, confessou que o negócio abortado com o Sporting apanhou todos de surpresa.

“Estranhamos muito a decisão do Sporting de não contratar o José Ángel Carmona. No Sevilha existia a esperança de que o negócio ia ser fechado, mais surpreendidos ficamos quando soubemos que o jogador não tinha passado nos exames médicos e que por isto o clube lisboeta tentou renegociar os termos do acordo. O Sevilha não aceitou isto até porque, quanto sabemos, o atleta está bem fisicamente e o treinador Mendilibar vai, inclusive, contar com ele. Quanto à lesão que sofreu no Elche, é verdade que foi uma lesão muscular, mas o jovem formado no Sevilha está cem por cento recuperado", refere o jornalista Isac Escalera.

José Ángel Carmona chegou esta quarta-feira o estágio do Sevilha e treina amanhã de manhã.