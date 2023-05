Rúben Amorim sublinha que o Sporting acaba época "numa sequência boa"

Rúben Amorim destaca que o Sporting conseguiu "fechar a época numa sequência boa".

Depois da vitória do Sporting perante o Vizela, no último jogo do campeonato para os "leões", o técnico português destacou que a equipa "continuou a jogar o seu futebol", mesmo "com alguns contra tempos".

"Podia ter sido melhor, mas não foi suficiente para alterar o desfecho do campeonato", refletiu, sobre a fase final da época.

Sobre o jogo, Rúben Amorim admitiu algumas dificuldades, apontando para a falta de espaço no último terço do Vizela.



De resto, em jeito de balanço, o treinador do Sporting lamentou que "às vezes tenha faltado essa fome" de ganhar.

"Numa época muito complicada, os nossos adeptos estiveram sempre connosco. Hoje foi a prova que estão com a equipa. Vêm um processo, não vêm ninguém perdido e isso ajuda", realçou, por outro lado.