Amorim dá o onze para Vizela, incluindo Israel e Essugo

Rúben Amorim revela o onze do Sporting para a visita ao Vizela, da última jornada da I Liga, com Franco Israel e Dário Essugo incluídos.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo, esta quinta-feira, o treinador do Sporting revela que vai manter a confiança no guarda-redes, que rendeu Adán frente ao Benfica, e quer dar minutos ao médio.

"O Franco deu uma grande resposta e vai voltar a ser titular", adianta Amorim, que quer utilizar o jogo em Vizela "para ver uma ou outra nuance" e para dar mais minutos a Essugo, que, revela o técnico, "vai estabilizar na próxima época na equipa principal".

Contudo, não se pode "mudar toda a gente à volta, porque cria dificuldade", pelo que a base vai manter-se: "O onze é Franco, Esgaio, [Gonçalo] Inácio, Seba [Coates], [Matheus] Reis, Nuno Santos, Dário, Morita, Pote [Pedro Gonçalves], Paulinho e Trincão."

