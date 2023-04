Rúben Amorim. "Não fizemos um bom jogo"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma que os leões não fizeram um bom jogo contra o Famalicão, apesar do triunfo (2-1).

"Foi um jogo difícil. Não fizemos um bom jogo. Na primeira parte não assentámos muito bem o jogo. Tivemos muitas transições às vezes com vantagem numérica e não decidimos bem. Como tínhamos essas situações não precisámos de assentar muito o jogo. Senti que o jogo foi muito dividido porque as nossas posses de bola foram muito curtas. Acabámos por marcar um golo e nem estávamos a fazer muito por isso”, disse.

O técnico dos leões acrescenta: “Na segunda parte, marcámos o golo e entrámos melhor. No nosso melhor período, com o jogo claramente controlado, perdemos uma bola a meio-campo e sem qualquer tipo de pressão sofremos o golo com o Famalicão a ter dificuldades em chegar aos nossos jogadores. Depois, a partir daí complicou-se tudo. Tivemos algumas oportunidades e o Famalicão também mas acho que foi esse o resumo do jogo".

Em declarações à Sporttv, Amorim adiantou ainda que Diomande saiu com “uma dor” que estava a condicionar o seu rendimento. Já Pedro Gonçalves teve “um dia menos bom”.

Já Esgaio estreou-se a marcar de leão ao peito e o técnico deu os parabéns ao atleta.

O Sporting continua em quarto lugar no campeonato. Rúben Amorim diz que o objetivo até final é "vencer todos os jogos e melhorar”.

O Sporting derrotou o Famalicão por 2-1.