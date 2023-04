"Rúben Amorim pode concluir que não terá condições para lutar pelo título"

Litos espera que Rúben Amorim continue no Sporting e não tem dúvidas de que as partes estão alinhadas nesse desejo. No entanto, ressalva, o treinador pode concluir que não vai ter as mesmas condições que os rivais para lutar pelo título, na próxima época, e pensar num outro projeto.

"O Rúben tem todas as condições para continuar o bom trabalho que está a realizar no sporting, mas pode haver vontade dele de sair para outro projeto. O Rúben pode ter a perceção de que não terá condições para lutar pelo título na próxima época", afirma, o antigo jogador do Sporting, em entrevista a Bola Branca.

"O Benfica vai fazer tudo para tentar ganhar na próxima época, tal como o Porto, e não sei se será possível o Sporting fazer o mesmo. Haverá necessidade de vender. Veremos, mas a melhor forma de resolver seria a continuidade [do Rúben Amorim]", acrescenta.

Se o treinador, que Litos considera o "ideal para este projeto", não continuar, o ex-jogador acredita que a direção encontrará alguém com perfil para a sucessão.

Rúben Amorim tem contrato com o Sporting até 2026, mas o treinador já admitiu que no final de uma época em que a equipa "está a falhar redondamente" haverá conversa sobre o futuro com a direção.