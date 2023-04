Rúben Amorim: "Equipa esteve segura, mas temos de meter outra velocidade nos jogos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, elogia o desempenho dos jogadores na vitória, por 2-0, em casa do Vitória de Guimarães. No entanto, aponta erros na intensidade do jogo na primeira parte.

"Equipa esteve segura, mas a velocidade da primeira parte foi bastante lenta. Estavamos a controlar o jogo, eles à espera do nosso erro, mas a velocidade para criar lances não esteve lá. Segunda parte foi diferente, jogadores a esticar mais o Vitória, começamos a ter mais espaço. Golo ajudou, mas há muito a melhorar. Temos de ter outra velocidade nos jogos. Fomos seguros, controlamos bem e sabemos o momento dos jogadores", começou por dizer.

O treinador é sensível ao momento da equipa, depois da eliminação da Liga Europa e do empate com o Arouca que deixa o Sporting com grandes dificuldades para chegar aos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões.

"Os jogadores sentem, não há como fugir a isso, nem é fingir que isso não se passa. O que eu lhes tento transmitir é que toda a gente está à espera de um Sporting a cair, sem controlo de jogo, sem intensidade e a perder jogos. Esta época vai acabar, tudo o que fizerem esta época vai contar para a próxima. Relembrar que eles são previlegiados", diz, antes de prosseguir.

"Eu sei do peso que eles têm em cima deles. Quando se ganham jogos, mesmo não tendo objetivos, a verdade é que hoje vamos embora com um sentimento melhor. Não sofremos golos, que era um objetivo para hoje. Eu sei que é difícil motivar os jogadores, mas temos muita coisa a ganhar a jogarmos bem e a sermos a equipa que somos", disse.

Rúben Amorim foi expulso no último jogo e assistiu hoje ao jogo da bancada: "Foi relembrar um bocadinho a primeira época.. Ficámos mais ansiosos porque não conseguimos comunicar e porque vemos muito espaço. Vivi isso com mais stress, mas eu também sou stressado, todos os treinadores são", termina.