Rúben Amorim. “No início da época não fomos assim e pagámos caro”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, elogia a vitória (3-0) e a exibição tranquila dos leões contra o lanterna vermelha Santa Clara.

“Esperamos sempre jogos difíceis. Voltámos a entrar bem, não deixámos o Santa Clara ter bola ou transições rápidas. Fomos criando oportunidades, e marcámos numa bola parada, primeiro, e depois numa recuperação e transição. Depois, o jogo tornou-se mais tranquilo”, referiu.

O técnico dos leões só lamenta algum baixar de ritmo na segunda parte que permitiu aos insulares fazerem mais remates que a equipa da casa na segunda parte.

“No final da primeira parte, baixámos um pouco o ritmo; na segunda parte, não entrámos com ritmo forte, mas fizemos o golo [3-0] e parece-me que o jogo acabou aí: depois disso, foi tentar fazer mais golos. Mesmo assim o Santa Clara fez muitos remates à nossa baliza na segunda parte: temos de melhorar nesse aspeto”, acrescentou à Sporttv.

Esta foi a quinta vitória consecutiva da equipa de Alvalade no campeonato e a quarta sem sofrer golos.

“Foi o quarto jogo seguido sem sofrer golos do Sporting, o que é um excelente indicador. Desta vez demos uma ocasião clara ao adversário, podem-nos fazer golos. Temos de ser melhores. Voltámos um pouco ao normal do que sempre fomos, no início da época não fomos assim e pagámos caro”, acrescentou.

O Sporting está agora a três pontos do Sp. Braga.