Chermiti: "O meu sonho é estar com o Sporting até o Sporting não me querer mais"

Youssef Chermiti só vê Sporting no seu futuro. Em entrevista ao jornal do clube, publicada esta sexta-feira, o avançado, de 18 anos, assume que o objetivo é continuar em Alvalade enquanto o amor for correspondido.

"O meu sonho é estar com o Sporting até o Sporting não me querer mais. Quero ganhar o máximo de títulos possível com o leão ao peito. Acabar a carreira com títulos dá uma dimensão muito maior, é muito bom", afirma o ponta de lança, que se estreou esta época na equipa principal.



Chermiti regista dois golos e duas assistências em cinco titularidades pelo Sporting, para um total de 13 jogos disputados. Tem contrato válido até 30 de junho de 2027, renovado em meados de fevereiro.