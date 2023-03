Sporting nega interesse em Leonardo Lelo

Fonte garante que o clube nunca contactou o empresário do jogador, contrariando a versão apresentada por Igor Campedelli à Renascença , que deu conta de abordagem do Benfica e do Sporting .

Leonardo Lelo, de 23 anos, é internacional português e um dos protagonistas do Casa Pia. Soma um golo e três assistências em 22 jogos esta temporada.

Formado no Olhanense e com breve passagem pelo Sporting de Faro no início da formação, Lelo fez carreira sénior com passagens pelo clube de Olhão, Portimonense sub-23 e Casa Pia.