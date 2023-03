Hugo Viana: "Juventus tem equipa excelente, mas temos as nossas possibilidades"

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, acredita que os leões terão possibilidade de chegar à meia-final da Liga Europa e ultrapassar a Juventus.

Depois de vencer o Arsenal, líder da Premier League, nas grandes penalidades, Hugo Viana destaca o confronto frente a um novo clube histórico e experiente nas provas europeias.

"É mais um sorteio em que nos saiu uma equipa muito experimentada nas competições europeias, muito mais do que nós nos últimos anos. Tem uma equipa excelente. Mas isso não inibe que possamos ter as nossas possibilidades. Vamos encarar da mesma forma como temos vindo a encarar todos os jogos, na fase de grupos da Liga dos Campeões e agora nas fases a eliminar da Liga Europa", atira.

Com jogos apenas em abril, Hugo Viana quer pensar só no campeonato para já: "Temos algum tempo para preparar esse jogo. Mais importante do que esse jogo são os da I Liga e vamos estar preparados".

O Sporting arranca a eliminatória com deslocação a Turim e espera novo apoio massivo dos adeptos.

"O primeiro jogo é fora e acredito que os nossos adeptos, tal como em Londres, vão estar em peso no jogo da Juventus. Contaremos com o apoio deles e acredito que os nossos jogadores vão estar à altura", termina.