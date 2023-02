Chermiti faz mira ao FC Porto depois da estreia "muito especial"

Youssef Chermiti não esconde a felicidade pela estreia a marcar pelo Sporting, com 18 anos, e logo de forma decisiva para a conquista de três pontos. Agora, aponta à titularidade no clássico com o FC Porto.

Aos 18 anos, Chermiti estreou-se a marcar pela equipa principal do Sporting, com o golo da vitória (1-0) frente ao Rio Ave, na 19.ª jornada do campeonato. Em declarações à Sport TV, no final da partida, o jovem avançado admite que já sonhava "há muito tempo" com este momento.

"Momento muito especial para mim, já ansiava há muito tempo. É muito bom ajudar a equipa com pontos. Precisamos de pontos para alcançar os nossos objetivos. Agora, estamos focados no jogo do Porto", frisa.

Chermiti quer ser titular no domingo

Chermiti reconhece que o Sporting não entrou bem, no jogo em Vila do Conde, e esteve "um pouco adormecido nos primeiros minutos". Na segunda parte, houve uma melhoria e apareceu o novo goleador leonino, que garante não se deixar afetar pelos elogios de Rúben Amorim.

"Representar o Sporting é sempre uma grande responsabilidade, ainda para mais na equipa principal. Estou a representar todos os meus colegas da formação. É uma enorme responsabilidade", assume.



Agora, Chermiti aponta à titularidade no clássico frente ao Porto: "Claro que quero estar no onze do próximo jogo, é para isso que aqui estou."